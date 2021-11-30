Массовое ДТП на Народной заблокировало проезд и собрало огромную пробку

Массовое ДТП на Народной заблокировало проезд и собрало огромную пробку
ДТП на Народной улице. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петебург" соцсети "ВКонтакте"

На Народной улице произошло массовое ДТП с участием пяти машин. Проезд по участку оказался заблокирован.

Авария случилась днем во вторник, 30 ноября. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, на участке улицы при выезде из города «собралась кучка из пяти машин». Транспортные средства заняли две полосы движения, на третьей — фура. Большегруз застыл на месте из-за невозможности подъема в горку по заснеженной дороге.

На кадрах видно, что дорогу не смогли поделить легковые автомобили и «ГАЗель». За участниками ДТП собралась огромная пробка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что очередное ДТП после метели, бушующей в Петербурге минувшей ночью, произошло на пересечении Кубинской и Кузнецовской улиц. Автомобиль снес светофор.

авария дтп новости СПб


 

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