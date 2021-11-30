Автомобиль повалил светофор на перекрестке Кубинской и Кузнецовской

Автомобиль повалил светофор на перекрестке Кубинской и Кузнецовской
ДТП на Кубинской улице. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петебург" соцсети "ВКонтакте"

Очередное ДТП после метели, бушующей в Петербурге минувшей ночью, произошло на пересечении Кубинской и Кузнецовской улиц. Автомобиль снес светофор.

Авария случилась днем во вторник, 30 ноября. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Финик влетел в светофор», — написал автор записи.

На кадрах видно, что проезжую часть сильно засыпало снегом, проезд затруднен. По предварительным данным, автомобилист не справился с управлением на скользкой дороге, в результате чего машина влетела в светофор.

Светофор оказался полностью повал на тротуар. Информация о состоянии автомобилиста не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на пересечении проспектов Энгельса и Пархоменко произошло ДТП с участием бетономешалки и легкового авто.

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