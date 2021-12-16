В Петербурге все траволаторы запущены в работу с опережением сроков

В Петербурге все траволаторы запущены в работу с опережением сроков. Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

В Петербурге все траволаторы запущены в работу с опережением сроков. Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

В четверг, 16 декабря, в работу был запущен последний траволатор на станции метро «Беговая». Все запланированные ремонтные работы в 2021 году по этой части были выполнены раньше сроков.

Как сообщает пресс-служба Комитета по транспорту, в ходе ремонтных работ были устранены неполадки. Так, отмечается, что из-за наледи в районе настила пассажиры теряли равновесие и даже получали ушибы, поэтому специалисты Эскалаторной службы метрополитена осуществили замену тяговых цепей пассажирских конвейеров, а также смонтировали противоскользящее покрытие.

Также ремонтные работы траволаторов проводились на станциях метро «Проспект Слав», «Дунайская» и «Беговая». Ход работ находился на личном контроле председателя Комитета по транспорту Кирилла Полякова.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 8 декабря на станции метро «Дунайская» запущены в работу траволаторы после ремонта.