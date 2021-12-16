В центре Петербурга льдина разбила заднее стекло легковушки

В центре Петербурга льдина разбила заднее стекло легковушки
У автомобиля разбито стекло. Фото: скриншот ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Владелец остался под большим впечатлением от увиденного.

В центре Санкт-Петербурга сегодня, 16 декабря, из-за уборки снега и наледи пострадал очередной автомобиль. На этот раз досталось бордовому «Ниссану». Льдина упала на заднее стекло легковушки, в результате чего оно разбилось. Об этом рассказал очевидец в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Свидетель уверяет, что машина пострадала во время уборки снега. Лед, по словам владельца легковушки, еще и помял ее. У мужчины не нашлось слов, чтобы описать свои эмоции, кроме бранных.

«Интересно, а объявление вешать их не научили, что будут проводиться некие работы?»,

«Нормально так «помяло». А ведь на месте этой машины мог быть человек»,

«Платная парковка во всей красе»,

— возмущаются пользователи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что после падения льдин в Петербурге врачи госпитализировали подростка.

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