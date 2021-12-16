Бузова заявила, что критик Соседов хайпует на ее имени

Артистка убеждена, что телеведущий ведет себя как лицемер.

Певица Ольга Бузова прокомментировала резкие высказывания в свой адрес от критика Сергея Соседова. Телеведущий говорил, что артистка плохо поет и не умеет играть на сцене. В интервью «Газете.Ru» знаменитость заверила, что критик всего лишь привлекает внимание.

Соседов, вспоминает Бузова, не раз хвалил ее при личной встрече. Как только телеведущий дает интервью, он не упускает возможности сказать об артистке что-нибудь плохое. Такое поведение певица расценивает как лицемерие.

«Сергей Соседов — знатный ловитель хайпа»,

— сказала Бузова.

Телеведущая предположила, что критик делает все, чтобы о нем написали в СМИ. Бузова добавила, что Соседов постоянно критикует Пугачеву. Она считает его слова нелепыми.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова призналась, что у нее болит не только рука, но и спина.