У дома на Купчинской в 4 утра молодые люди вырвали елку

Елку вырвали с корнем. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Елку вырвали с корнем. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Похитители елки были на двух машинах.

Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга»16 декабря.

У дома №24 подъезда №16 по Купчинской улице росла молодая елка. Местные жители ухаживали за деревцем и явно не думали, что кому-то придет в голову ее украсть.

Однако несколько молодых парней, в 4 утра, совершили, как заявил пользователь сети «варварское хищение елки». Мужчины, попавшие на камеры видеонаблюдения, вырвали дерево с корнем. Отмечается, что инциденте приняли участие также и девушки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что подростки разбили икону и украли золотые украшения из церкви в Гатчине. В полицию обратился настоятель Мариенбургской Покровской церкви, расположенной в Гатчине на Круговой улице.