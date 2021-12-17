Над центральной частью Японии пролетел яркий метеорит

По словам местных жителей, , над городом пролетел «огненный шар», а потом пропал из поля зрения. Фото: pixabay.com

По словам местных жителей, , над городом пролетел «огненный шар», а потом пропал из поля зрения. Фото: pixabay.com

В Японии, в префектурах Сидзуока и Миэ, расположенных в центральной части страны, пролетел близко над землей метеорит, который предположительно упал в горах. Об этом рассказали местные жители города Исэ.

По их словам, над городом пролетел «огненный шар», а потом пропал из поля зрения, после чего раздался грохот, похожий на взрыв. Очевидцы также рассказали, что после предполагаемого падения метеорита, в их домах задрожали стекла, сообщает телеканал NHK.

Экстренные службы и сотрудники полиции разыскивают место падения метеорита. О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на востоке Кубы зафиксировано падение метеорита, за которым последовали громкие взрывы. Такую информацию зафиксировали местные сейсмологи.