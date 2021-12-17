В Британии сравнили заразность «омикрона» и дельта-штамма

В Британии сравнили заразность «омикрона» и дельта-штамма
По предварительным данным ВОЗ, «омикрон» может обойти по этому показателю штамм «дельта». Фото: Pixabay

Профессор Джереми Браун из Университетского колледжа Лондона заявил, что «омикрон»-штамм коронавируса заразнее варианта «дельта».

«Омикрон» намного более заразен и распространяется намного быстрее, чем «дельта», приводит его слова Sky News.

При этом главный санитарный врач Великобритании профессор Крис Уитти отметил, что «омикрон» быстро достигнет пика распространения, после чего также быстро пойдет на спад.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины. Накануне вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что в России уже выявлено 25 случаев заражения новым штаммом коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

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