В Петербурге задержали гражданина, укравшего в Узбекистане 30 тонн риса на 1 млн рублей

В итоге ему удалось украсть 30 тонн риса на сумму 937 500 рублей. Фото: Pixabay

В итоге ему удалось украсть 30 тонн риса на сумму 937 500 рублей. Фото: Pixabay

В Петербурге задержали гражданина Узбекистана, который украл у себя на родине 30 тонн риса.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 16 декабря у дома №58 на проспекте Космонавтов сотрудники полиции задержали 20-летнего молодого человека. Задержанный находился межгосударственном розыске.

С февраля по март 2021 года в Узбекистане он вместе с другими лицами проникал на склад. В итоге ему удалось украсть 30 тонн риса на сумму 937 500 рублей.

В ближайшее время задержанный будет передан на родину.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что з домов мужчина выносил украшения, деньги, продукты, алкоголь и многое другое. Общая сумма ущерба составляет 550 тысяч рублей.