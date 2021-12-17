В Петербурге задержали гражданина, укравшего в Узбекистане 30 тонн риса на 1 млн рублей

В Петербурге задержали гражданина, укравшего в Узбекистане 30 тонн риса на 1 млн рублей
В итоге ему удалось украсть 30 тонн риса на сумму 937 500 рублей. Фото: Pixabay

В Петербурге задержали гражданина Узбекистана, который украл у себя на родине 30 тонн риса.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 16 декабря у дома №58 на проспекте Космонавтов сотрудники полиции задержали 20-летнего молодого человека. Задержанный находился межгосударственном розыске.

С февраля по март 2021 года в Узбекистане он вместе с другими лицами проникал на склад. В итоге ему удалось украсть 30 тонн риса на сумму 937 500 рублей.

В ближайшее время задержанный будет передан на родину.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что з домов мужчина выносил украшения, деньги, продукты, алкоголь и многое другое. Общая сумма ущерба составляет 550 тысяч рублей.

кража рис узбекистан


 

Новости партнеров
Ученые назвали семь привычек, пагубно влияющих на печень
Ученые назвали семь привычек, пагубно влияющих на печень
Год Водяного Тигра: что запрещается дарить на Новый год - 2022
Год Водяного Тигра: что запрещается дарить на Новый год - 2022
Актриса Наталия Филиппова ушла из жизни
Актриса Наталия Филиппова ушла из жизни
Жители Германии высмеяли главу МИД Бербок за угрозы в адрес России: «Путин спрятался в подвале и дрожит»
Жители Германии высмеяли главу МИД Бербок за угрозы в адрес России: «Путин спрятался в подвале и дрожит»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге задержали гражданина, укравшего в Узбекистане 30 тонн риса на ...
Дрозденко рассказал, как решить проблему с обманутыми дольщиками
В Мурино подросток умер, собираясь в школу
Обгоревший труп нашли после пожара на Рябовском шоссе
Водитель иномарки сбил пешехода под Всеволожском
«Газель» врезалась в эвакуатор на петербургской дамбе. Водитель погиб
На АЗС сети «Газпромнефть» запущен новый сервис оплаты кофе в мобильном ...
Московская область поделилась с Ленобластью опытом переработки отходов