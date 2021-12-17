Главы ЕС решили продлить экономические санкции против России

Главы ЕС решили продлить экономические санкции против России
Главы ЕС решили продлить экономические санкции против России. Фото: pixabay

В четверг, 16 декабря, главы государств и правительств Евросоюза на саммите приняли решение продлить экономические санкции против России на полгода.

Как известно, экономические санкции связаны с реализацией минских соглашений по урегулированию на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из европейских стран на полях встречи лидеров ЕС в Брюсселе.

Таким образом, санкции было решено продлить до 31 июля. По словам источника, в ближайшие недели Брюссель формально оформит решение о продлении санкций, которое будет затем опубликовано в «Официальном журнале ЕС», а после этого вступит в силу. Ограничения должны были прекратить действовать 31 января.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией, а в ответ Россия ввела запрет на импорт из стран Евросоюза ряда продовольственных товаров.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по словам президента США Джо Байдена, американские власти никогда не рассматривали отправку своих военных на Украину в случае нападения России.

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Главы ЕС решили продлить экономические санкции против России
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