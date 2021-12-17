У двоих петербуржцев выявлен новый омикрон-штамм

В пятницу, 17 декабря, стало известно, что уже у двух человек в Санкт-Петербурге выявлен новый штамм коронавируса — «омикрон».

Пресс-служба управления Роспотребнадзора по Петербургу сообщает, что два петербуржца заразились «омикроном» прибыв из-за рубежа.

«У двоих граждан России, прибывших из туристических поездок в ОАЭ и Доминикану, подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции, вызванной штаммом «омикрон». Организован и проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий», — отметили в пресс-службе.

Заболевшие граждане на настоящий момент изолированы в индивидуальных боксах. Инфекцию они привезли с собой из ОАЭ и Доминиканы.

В настоящий момент новый штамм коронавируса зафиксирован у 25 россиян, зараженные отмечались в Москве и области, Петербурге и Ростове-на-Дону.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что штамм «омикрон» намного более заразен и распространяется намного быстрее, чем «дельта.