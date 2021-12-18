Кроссовер протаранил столб на Народной улице

В Невском районе Петербурга сегодня ночью произошла автомобильная авария с участием кроссовера.

Очевидцы сообщили об этом в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Все случилось в ночь на субботу, 18 декабря, на Народной улице. Кроссовер неизвестной марки, со слов свидетелей аварии, вылетел на дорогу и остановился лишь благодаря световой опоре.

«Кроссовер вылетел на Народную улицу, протаранив столб», — пишут пользователи.

Судя по кадрам с места происшествия, автомобиль получил серьезные повреждения. Столб в результате аварии накренился, но не упал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель, сбивший двух пешеходов на Невском, заключен под стражу до 15 февраля. Ему было предъявлено обвинение по статье о нарушении ПДД лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, и повлекшим по неосторожности смерть человека.