Водитель, сбивший двух пешеходов на Невском, заключен под стражу до 15 февраля

Водитель, сбивший двух пешеходов на Невском, заключен под стражу до 15 февраля
Водитель, сбивший двух пешеходов на Невском, заключен под стражу до 15 февраля. Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу водителя, сбившего двух пешеходов 15 декабря на Невском проспекте. В результате ДТП сбитая девушка скончалась, а молодой человек с тяжелыми травмами был доставлен в больницу.

В пятницу, 17 декабря, во время процесса, по сообщению объединенной пресс-службы судов Петербурга, водитель Volkswagen в момент аварии был в состоянии алкогольного опьянения. Ему было предъявлено обвинение по статье о нарушении ПДД лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, и повлекшим по неосторожности смерть человека. Мужчина пробудет под стражей до 15 февраля 2022 года.

Отмечается, что мужчина не работает и не имеет судимости, но неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Весь процесс провел стоя, заявил, что нечего сказать, и что мера остается на усмотрение суда.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что выжившему в ДТП молодому человеку сегодня, 17 декабря, удалили селезенку после того, как ввели в искусственную кому.

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