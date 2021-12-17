Водитель, сбивший двух пешеходов на Невском, заключен под стражу до 15 февраля

Водитель, сбивший двух пешеходов на Невском, заключен под стражу до 15 февраля. Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

Водитель, сбивший двух пешеходов на Невском, заключен под стражу до 15 февраля. Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу водителя, сбившего двух пешеходов 15 декабря на Невском проспекте. В результате ДТП сбитая девушка скончалась, а молодой человек с тяжелыми травмами был доставлен в больницу.

В пятницу, 17 декабря, во время процесса, по сообщению объединенной пресс-службы судов Петербурга, водитель Volkswagen в момент аварии был в состоянии алкогольного опьянения. Ему было предъявлено обвинение по статье о нарушении ПДД лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, и повлекшим по неосторожности смерть человека. Мужчина пробудет под стражей до 15 февраля 2022 года.

Отмечается, что мужчина не работает и не имеет судимости, но неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Весь процесс провел стоя, заявил, что нечего сказать, и что мера остается на усмотрение суда.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что выжившему в ДТП молодому человеку сегодня, 17 декабря, удалили селезенку после того, как ввели в искусственную кому.