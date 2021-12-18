Кардиолог Гандельман перечислил запрещенные для диабетиков продукты

Кардиолог Гандельман перечислил запрещенные для диабетиков продукты
Грейпфрутовый сок несовместим с самым распространенным препаратом для лечения диабета - метформином. Фото: pixabay

Кардиолог-реаниматолог, телеведущий Герман Гандельман предупредил об опасности алкоголя, грейпфрутового сока и некоторых продуктов для людей с сахарным диабетом.

Врач рассказал в эфире программы «Жить здорово!», что эти напитки несовместимы с самым распространенным препаратом для лечения диабета — метформином. Алкоголь при употреблении приводит к резкому снижению уровня сахара, а в сочетании с лекарством может довести организм до состояния диабетической комы. Аналогичным эффектом обладает грейпфрутовый сок. Однако избежать последствий при употреблении сока из грейпфрута диабетикам все же можно.

«Надо их разделить во времени: утром — метформин, вечером — грейпфрутовый сок», — добавила врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева.

По словам Гандельмана, действию препарата также мешают сладости и добавка Е412 (гуаровая камедь), которая содержится в паштетах, ветчине и сардельках.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что нейрофизиолог рассказала, как повысить бодрящий эффект от кофе.

алкоголь герман гандельман грейпфрутовый сок сахарный диабет


 

Новости партнеров
Петербургские чиновники игнорируют указ Путина о решении проблемы с повышением рождаемости в стране
Петербургские чиновники игнорируют указ Путина о решении проблемы с повышением рождаемости в стране
Госпитализация Лепса в психиатрию: что известно к этому часу
Госпитализация Лепса в психиатрию: что известно к этому часу
Историк рассказал, зачем нужен маленький кармашек на джинсах, и как он менялся во время войны
Историк рассказал, зачем нужен маленький кармашек на джинсах, и как он менялся во время войны
Жители Германии высмеяли главу МИД Бербок за угрозы в адрес России: «Путин спрятался в подвале и дрожит»
Жители Германии высмеяли главу МИД Бербок за угрозы в адрес России: «Путин спрятался в подвале и дрожит»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Кардиолог Гандельман перечислил запрещенные для диабетиков продукты
В Петербург вместе с циклоном «Нео» придут снег с дождем
В Камбодже требуют выкуп в 10 тысяч долларов за похищенную россиянку
В выходные в Ленобласти ожидаются мокрый снег и метель
Hyundai инвестирует 36 млрд рублей в новое производство в Петербурге
Кроссовер протаранил столб на Народной улице
Нейрофизиолог рассказала, как повысить бодрящий эффект от кофе
COVID в мире заразились уже более 273 млн человек