Кардиолог Гандельман перечислил запрещенные для диабетиков продукты

Кардиолог-реаниматолог, телеведущий Герман Гандельман предупредил об опасности алкоголя, грейпфрутового сока и некоторых продуктов для людей с сахарным диабетом.

Врач рассказал в эфире программы «Жить здорово!», что эти напитки несовместимы с самым распространенным препаратом для лечения диабета — метформином. Алкоголь при употреблении приводит к резкому снижению уровня сахара, а в сочетании с лекарством может довести организм до состояния диабетической комы. Аналогичным эффектом обладает грейпфрутовый сок. Однако избежать последствий при употреблении сока из грейпфрута диабетикам все же можно.

«Надо их разделить во времени: утром — метформин, вечером — грейпфрутовый сок», — добавила врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева.

По словам Гандельмана, действию препарата также мешают сладости и добавка Е412 (гуаровая камедь), которая содержится в паштетах, ветчине и сардельках.

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