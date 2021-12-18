В Германии назвали «Северный поток — 2» геополитической ошибкой

В Германии назвали &#171;Северный поток — 2&#187; геополитической ошибкой
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек (партия «Союз 90/Зеленые») заявил, что решение о строительстве газопровода «Северный поток — 2» было геополитической ошибкой.

«Геополитически «Северный поток — 2″ был ошибкой. Все европейские страны, кроме Германии и Австрии, всегда были против. Теперь трубопровод построен. Вопрос о том, может ли он быть запущен, открыт. Этот вопрос должен быть решён на основании европейского и национального права», — сказал он в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».

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