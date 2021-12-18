Пассажиры толкали троллейбус у «Московской»

Пассажиры толкали трамвай у станции метро «Московская». Такую картину наблюдали прохожие.

Об инциденте стало известно в субботу, 18 декабря. Кадрами необычного действа очевидцы поделились в группе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Народная поговорка: Любишь кататься, люби и троллейбус толкать. Сие незамысловатое действо происходит у метро Московская», — написал автор записи.

На кадрах видно, как толпа людей пытается сдвинуть с места общественный транспорт, остальные пассажиры идут рядом. В чем причина происходящего – неизвестно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за текущую зиму это уже не первый случай, когда пассажирам приходится помогать транспорту продолжать путь. У «Ленинского проспекта» пассажиры толкали троллейбус. Колеса транспортного средства оказались окованы снегом.