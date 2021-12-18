Петербург закупит более 250 трамваев и 300 троллейбусов до 2024 года

Петербург закупит более 250 трамваев и 300 троллейбусов до 2024 года
В Смольном рассказали о планах по обновлению подвижного парка. Фото: Baltphoto/Виктория Ламзина

В ближайшие два года в Северная столица получит более 550 новых трамваев и троллейбусов, в том числе 117 – с увеличенным автономным ходом.

В 2021 году правительство России одобрило выделение Санкт-Петербургу инфраструктурных кредитов более чем на 24 млрд рублей.

Как сообщила пресс-служба Смольного, до 2024 года город намерен закупить 255 новых трамваев и 314 новых троллейбусов.

Кроме того, в период 2022—2031 годов из Фонда национального благосостояния Петербургу будет выделено финансирование на приобретение 950 вагонов метро.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Смольный утвердил тарифы на проезд в транспорте Петербурга на 2022 год. 1 апреля будет введен пересадочный тариф 60 минут, по которому стоимость первой поездки на социальном маршруте наземного транспорта составит 40 рублей, стоимость второй — 10 рублей, третья и последующие будут бесплатны для пассажира.

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