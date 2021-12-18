В Петербурге закроют все гипермаркеты «Карусель» в 2022 году

Компания Х5 Group в следующем году планирует закрыть в Петербурге и Ленобласти последние гипермаркеты «Карусель».

Также до 15 будет сокращено на треть количество алкомаркетов «Пятьница»: с 22 до 15 магазинов. «Каруселей» на сегодняшний день в Северо-Западном Федеральном округе осталось всего три.

Как сообщил РБК, на месте закрывшихся магазинов будут открыты «Пятерочки» и «Перекрестки». Также в 2022 году компания намерена сделать акцент на обновление существующих «Пятерочек».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что территория, где раньше действовал гипермаркет «Карусель» на Кузнецовской улице Московского района перешла к новому владельцу, который планирует построить на ее месте жилое здание. Это далеко не первый гипермаркет этой сети в городе на Неве, который был продан. Так, в прошлом году владельцы избавились от «Карусели» на Руставели. Тогда площадку приобрел «О’Кей».