Доктор Мясников рассказал, чего ни в коем случае нельзя делать при заражении коронавирусом

Врач и телеведущий Александр Мясников зараженные коронавирусом не должны лечиться самостоятельно.

«COVID вызывает два заболевания, не одно. Это банальное ОРЗ, которое вообще не лечится <…> и COVID-вирусная пневмония с определенным процентом смертности», — заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, в таком случае нельзя пить лекарства, разжижающие кровь, если нет воспаления легких. Это может привести к нарушению мозгового кровообращения и к желудочно-кишечным кровоизлияниям, пояснил врач.

Мясников отметил, что лучше отказаться от самолечения стероидными гормонами, так как они предназначены только для интубированных пациентов.

По его мнению, лучше предотвратить вирус с помощью вакцины.

С начала пандемии в России выявлено 10 186 823 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 296 180 летальных исходов, выздоровели 8 952 266 человек.

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