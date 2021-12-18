На Манежной площади Петербурга открылась рождественская ярмарка

На Манежной площади Петербурга открылась рождественская ярмарка
На Манежной площади Петербурга открылась рождественская ярмарка. Фото: группа "ВКонтакте"/"Рождественская ярмарка"

В Санкт-Петербурге на Манежной площади в субботу, 18 декабря, открылась рождественская ярмарка и бесплатный каток.

Посетители ярмарки могут приобрести сувениры себе и своим близким, а также попробовать разные лакомства и развлечься. С некоторыми участниками мероприятия удалось пообщаться телеканалу «Санкт-Петербург».

По словам одной из участниц, самым главным отличием этой ярмарки от прошлогодней стало возвращение интерактивных зон — карусели, паровозика для детей и бесплатного катка, на котором можно получить коньки в аренду. Также по улицам ходят артисты-аниматоры, которые развлекают взрослых и детей.

Директор инженерно-творческого ателье Михаил Александер отметил, что на карусели с фигурками более чем 20 фигурками животных могут покататься сразу до 85 человек. Для росписи карусели использовали более 300 килограммов краски.

Ярмарка помимо Манежной площади немного захватила Малую Конюшенную улицу.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что открытие бесплатного катка осуществляется благодаря поддержке «Сбера». Получить билет можно в Домике ремесел в порядке живой очереди. В связи с ограничениями количество человек на катке не должно превышать 40.

каток ленобласть манежная площадь новости СПб рождественская ярмарка


 

Новости партнеров
Госпитализация Лепса в психиатрию: что известно к этому часу
Госпитализация Лепса в психиатрию: что известно к этому часу
Год Водяного Тигра: лучшие цвета одежды для празднования Нового года
Год Водяного Тигра: лучшие цвета одежды для празднования Нового года
Садальский высмеял попытки «старух» омолодиться: «Дуры, детей бы постеснялись»
Садальский высмеял попытки «старух» омолодиться: «Дуры, детей бы постеснялись»
Новогоднюю пенсию могут сделать ежегодной
Новогоднюю пенсию могут сделать ежегодной
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Манежной площади Петербурга открылась рождественская ярмарка
Почти 260 трамваев и более 300 троллейбусов появятся в Петербурге к 2024 году
Петербуржцы смогут отправить новогодние открытки, созданные почтой и ...
В штате Нью-Йорк откроют более 40 новых пунктов вакцинации из-за штамма ...
СК проведет проверку после госпитализации истощенного ребенка с ожогами в ...
Сенат США проголосует по вопросу санкций против «Северного потока — 2»
Вирусолог рассказал, кто тяжело переносит «омикрон»
Полыхающую пятикомнатную коммуналку на Серпуховской тушили 15 спасателей