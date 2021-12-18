На Манежной площади Петербурга открылась рождественская ярмарка

В Санкт-Петербурге на Манежной площади в субботу, 18 декабря, открылась рождественская ярмарка и бесплатный каток.

Посетители ярмарки могут приобрести сувениры себе и своим близким, а также попробовать разные лакомства и развлечься. С некоторыми участниками мероприятия удалось пообщаться телеканалу «Санкт-Петербург».

По словам одной из участниц, самым главным отличием этой ярмарки от прошлогодней стало возвращение интерактивных зон — карусели, паровозика для детей и бесплатного катка, на котором можно получить коньки в аренду. Также по улицам ходят артисты-аниматоры, которые развлекают взрослых и детей.

Директор инженерно-творческого ателье Михаил Александер отметил, что на карусели с фигурками более чем 20 фигурками животных могут покататься сразу до 85 человек. Для росписи карусели использовали более 300 килограммов краски.

Ярмарка помимо Манежной площади немного захватила Малую Конюшенную улицу.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что открытие бесплатного катка осуществляется благодаря поддержке «Сбера». Получить билет можно в Домике ремесел в порядке живой очереди. В связи с ограничениями количество человек на катке не должно превышать 40.