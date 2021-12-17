Жители и гости Петербурга смогут бесплатно покататься на катке Манежной площади

Жители и гости Петербурга смогут бесплатно покататься на катке Манежной площади
Жители и гости Петербурга смогут бесплатно покататься на катке Манежной площади. Фото: группа "Вконтакте"/"Рождественская ярмарка на Манежной"

На Рождественской ярмарке в Северной столице будет открыт бесплатный ледовый каток с 18 декабря.

Кроме бесплатного посещения катка жителям и гостям Петербурга предоставят возможность бесплатно взять в прокат коньки, но оставив под залог 1 000 рублей, которую после вернут. Об этом сообщается на странице Рождественской ярмарки «ВКонтакте».

Режим работы катка будет осуществляться по сеансам. Время работы — с 12 часов дня до 21 часов вечера. Открытие катка осуществляется благодаря поддержке «Сбера».

Получить билет можно в Домике ремесел в порядке живой очереди. В связи с ограничениями количество человек на катке не должно превышать 40.Впервые на Рождественской ярмарке будет работать двухъярусная карусель и каток на Кленовой улице. Кроме того для петербуржцев подготовят фотозону «Воздушный шар», которая будет располагаться на входе с Невского проспекта на Малую Садовую улицу. Также будет установлена фотозона «Торт» в Ново-Манежном сквере и «Часы» на самой Манежной площади.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге 9 декабря открылся ледовый каток у самого высокого флагштока Европы.

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