В Петербурге откроется ледовый каток у самого высокого флагштока Европы

В Петербурге откроется ледовый каток у самого высокого флагштока Европы
Каток сможет принять далеко не всех. Фото: скриншот Instagram

Посетить каток можно будет уже 9 декабря.

В Санкт-Петербурге 9 декабря откроется ледовый каток у самого высокого флагштока Европы. Об этом сообщили в пресс-службе ФК «Зенит».

Площадь катка составит около 1,1 тысячи метров. Каток будет работать с 8 утра до 21 часов. Посещать лед смогут дети из многодетных и малообеспеченных семей по специальным заявкам. Доступ на лед, а также ледовое оборудование будут выдавать бесплатно. Специалисты, работающие на катке, помогут встать на коньки даже тем, кто делает это впервые.

Ожидается, что к концу 2022 года каток станет больше и сможет принимать всех желающих.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Конюшенной площади Петербурга откроется каток 25 декабря.

зенит каток новости СПб


 

Новости партнеров
Петербуржец пытался выдавить глаза курьеру, который доставил ему еду
Петербуржец пытался выдавить глаза курьеру, который доставил ему еду
Врач назвал эффективный уровень антител против COVID-19
Врач назвал эффективный уровень антител против COVID-19
Сиделка Нины Ургант вызвала полицию вместо скорой в день смерти актрисы
Сиделка Нины Ургант вызвала полицию вместо скорой в день смерти актрисы
Пять заводов по переработке мусора построят в Петербурге и Ленобласти
Пять заводов по переработке мусора построят в Петербурге и Ленобласти
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге откроется ледовый каток у самого высокого флагштока Европы
На берегу Финского залива построят новый апарт-комплекс
В Петербурге пассажиров без масок штрафуют на 4 тыс. рублей
Ростовский стал врио главы администрации Калининского района
На Пулковском шоссе полностью сгорела легковушка
В Петербурге иностранца, предлагавшего взятку после нарушения ПДД, оштрафовали
Петербуржца, напавшего на отделение банка, отправили за решетку на 4,5 года
Дрозденко ответил критикам мусороперерабатывающих заводов