В Петербурге откроется ледовый каток у самого высокого флагштока Европы

Каток сможет принять далеко не всех. Фото: скриншот Instagram

Каток сможет принять далеко не всех. Фото: скриншот Instagram

Посетить каток можно будет уже 9 декабря.

В Санкт-Петербурге 9 декабря откроется ледовый каток у самого высокого флагштока Европы. Об этом сообщили в пресс-службе ФК «Зенит».

Площадь катка составит около 1,1 тысячи метров. Каток будет работать с 8 утра до 21 часов. Посещать лед смогут дети из многодетных и малообеспеченных семей по специальным заявкам. Доступ на лед, а также ледовое оборудование будут выдавать бесплатно. Специалисты, работающие на катке, помогут встать на коньки даже тем, кто делает это впервые.

Ожидается, что к концу 2022 года каток станет больше и сможет принимать всех желающих.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Конюшенной площади Петербурга откроется каток 25 декабря.