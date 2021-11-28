На Конюшенной площади Петербурга откроется каток 25 декабря

На Конюшенной площади Петербурга откроется каток 25 декабря
На Конюшенной площади Петербурга откроется каток 25 декабря. Фото: Pixabay

В Северной столице 25 декабря откроется каток на Конюшенной площади.

На конюшенной площади Санкт-Петербурга откроется каток уже меньше чем через месяц. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу Центрального района.

Для жителей и гостей города будут проводится сеансы катания, а также показы спектакля «Золушка». Роли в сказке будут исполнять артисты детского ледового театра. По предварительным данным, представление будут показывать дважды в день вплоть до 16 января.

Однако на катке из-за эпидемиологической обстановки коронавирусной инфекции будут действовать некоторые ограничения. Так, число людей, которые могут выйти на лед одновременно, рассчитают по формуле 1 человек на 8 квадратных метров.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что жителям Петербурга необходимо будет заранее подумать о брони на каток, который откроется на Конюшенной площади.

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