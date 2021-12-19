Во дворе дома на улице Доблести произошло массовое ДТП

Утром 19 декабря в Красносельском районе Петербурга произошло массовое ДТП.

По словам очевидцев, столкнулись как минимум шесть машин. Дорожный инцидент случился во дворе между домами на улице Доблести и улицы Маршала Казакова.

«Водитель каршеринга не уступил помехе справа на дворовом перекрёстке и был отправлен в нокаут, зацепив при этом 4 авто. «Калине» досталось сильнее всего, от удара она улетела в «Пиканту». У «Креты» пострадала морда, она приехала в лицо БМВ», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».