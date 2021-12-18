Спасатели деблокировали пострадавшего после лобового ДТП в Ленобласти

Спасатели деблокировали пострадавшего после лобового ДТП в Ленобласти
Авария случилась в деревне Каминка. Фото: "Аварийно-спасательная служба ЛО" "ВКонтакте"

В деревне Каменка Всеволожского района Ленинградской области произошло серьезное ДТП. Пострадавшему потребовалась помощь спасателей.

Лобовое столкновение произошло в субботу, 18 декабря. Дорогу не смогли поделить легковой автомобиль марки «Нива» и «ГАЗель».

Как сообщила пресс-служба аварийно-спасательной службы 47 региона, в результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля. Прибывшие на место спасатели деблокировали пострадавшего и передали сотрудникам скорой помощи.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что массовая авария произошла среди ночи на проспекте Непокоренных. Участниками столкновения стали два автомобиля такси и еще одна легковушка.

дтп ленобласть спасатели


 

Новости партнеров
Историк рассказал, зачем нужен маленький кармашек на джинсах, и как он менялся во время войны
Историк рассказал, зачем нужен маленький кармашек на джинсах, и как он менялся во время войны
Жители Германии высмеяли главу МИД Бербок за угрозы в адрес России: «Путин спрятался в подвале и дрожит»
Жители Германии высмеяли главу МИД Бербок за угрозы в адрес России: «Путин спрятался в подвале и дрожит»
Год Водяного Тигра: лучшие цвета одежды для празднования Нового года
Год Водяного Тигра: лучшие цвета одежды для празднования Нового года
Петербургские чиновники игнорируют указ Путина о решении проблемы с повышением рождаемости в стране
Петербургские чиновники игнорируют указ Путина о решении проблемы с повышением рождаемости в стране
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Трамваи встали из-за ДТП на Светлановском проспекте
Тимура Батрутдинова госпитализировали с 50% поражением легких
Аномальные морозы ожидаются в нескольких регионах России
Фура и легковушка «притерлись» на Московском шоссе
За сутки от COVID привились более 24 тысяч петербуржцев
Диетолог: дефицит белка негативно сказывается на уровне антител к коронавирусу
Спасатели потушили пожар на 60 «квадратах» в Гатчинском районе
Спасатели деблокировали пострадавшего после лобового ДТП в Ленобласти