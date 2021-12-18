Спасатели деблокировали пострадавшего после лобового ДТП в Ленобласти

В деревне Каменка Всеволожского района Ленинградской области произошло серьезное ДТП. Пострадавшему потребовалась помощь спасателей.

Лобовое столкновение произошло в субботу, 18 декабря. Дорогу не смогли поделить легковой автомобиль марки «Нива» и «ГАЗель».

Как сообщила пресс-служба аварийно-спасательной службы 47 региона, в результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля. Прибывшие на место спасатели деблокировали пострадавшего и передали сотрудникам скорой помощи.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что массовая авария произошла среди ночи на проспекте Непокоренных. Участниками столкновения стали два автомобиля такси и еще одна легковушка.