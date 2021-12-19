Троллейбус помял легковушку на Светлановской площади

Троллейбус помял легковушку на Светлановской площади
Дорожный инцидент случился на Светлановской площади. Фото: vk.com/spb_today

В воскресенье, 19 декабря, в Выборгском районе Петербурга произошло ДТП с участием троллейбуса и легкового автомобиля.

Дорожный инцидент случился на Светлановской площади. Там встретились» троллейбус и легковушка. В Сети появилось фото с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что легковушка получила вмятины, а троллейбус потерял бампер.

«В 0:40 на Светлановской площади троллейбус помял Мазду», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Есть ли пострадавшие в этом дорожно-транспортном происшествии — пока неизвестно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в деревне Каменка Всеволожского района Ленинградской области произошло серьезное ДТП.

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