Троллейбус помял легковушку на Светлановской площади

В воскресенье, 19 декабря, в Выборгском районе Петербурга произошло ДТП с участием троллейбуса и легкового автомобиля.

Дорожный инцидент случился на Светлановской площади. Там встретились» троллейбус и легковушка. В Сети появилось фото с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что легковушка получила вмятины, а троллейбус потерял бампер.

«В 0:40 на Светлановской площади троллейбус помял Мазду», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Есть ли пострадавшие в этом дорожно-транспортном происшествии — пока неизвестно.

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