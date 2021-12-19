МВД рассказало о причине масштабного сбоя в системе ГИБДД

Сбой в информационной системе ГИБДД, сучившейся 18 декабря, произошел в связи с затоплением помещений, где располагаются серверы.

Об этом сообщили в МВД, опубликовав на сайте ведомства.

«Установлено, что причиной сбоя стала коммунальная авария в серверных помещениях. В результате серверы, на которых хранятся информационные массивы по линии работы Госавтоинспекции, оказались залиты водой», — объяснили в Министерстве внутренних дел.

В МВД заявили, что последствия сбоя продолжают устранять.

Из-за неполадки, случившейся накануне, жители России не могли получить водительские удостоверения, а также зарегистрировать транспортное средство. Возобновление работы планировалась на сегодня, 19 декабря. Однако вскоре выяснилось, что сделать это невозможно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что МВД подготовило проект приказа о вскрытии автомобилей без участия владельца.