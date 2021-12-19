В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за погоды

В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за погоды
В Петербурге пришлось объявить «желтый» уровень опасности. Фото: pixabay.com

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Северной столице пришлось объявить «желтый» уровень опасности.

Об этом сообщает пресс-служба губернатора Петербурга в воскресенье, 19 декабря.

По информации Росгидрометцентра России, с 21 часа 19 декабря до 12 часов 20 декабря на территории Санкт-Петербурга объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра до 15 м/с.

К слову, «желтый» является вторым уровнем опасности, обозначающим потенциально опасную погоду.

Жителям, передвигающимся на автомобилях или пешком, порекомендовали быть предельно внимательными.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев предупредили об ухудшении погоды в понедельник.

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