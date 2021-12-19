Петербуржцев предупредили об ухудшении погоды в понедельник

В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий в понедельник, 20 декабря.

О том, что в Северной столице ожидается неблагоприятная погода сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС». В городе будет дуть сильный ветер, его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

20 декабря ожидается умеренный снег, а в отдельных районах может быть и метель. Кроме того, на дорогах обещают гололедицу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в понедельник в Петербурге похолодает до 11 градусов. В первый день рабочей недели в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Временами будет идти небольшой снег. Местами ожидается слабая метель. Ветер северо-восточный, северный умеренный, местами порывы будут доходить до сильного.