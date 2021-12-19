Петербуржцев предупредили об ухудшении погоды в понедельник

Петербуржцев предупредили об ухудшении погоды в понедельник
В Петербурге в начале недели может испортиться погода. Фото: pixabay

В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий в понедельник, 20 декабря.

О том, что в Северной столице ожидается неблагоприятная погода сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС». В городе будет дуть сильный ветер, его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

20 декабря ожидается умеренный снег, а в отдельных районах может быть и метель. Кроме того, на дорогах обещают гололедицу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в понедельник в Петербурге похолодает до 11 градусов. В первый день рабочей недели в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Временами будет идти небольшой снег. Местами ожидается слабая метель. Ветер северо-восточный, северный умеренный, местами порывы будут доходить до сильного.

новости СПб прогноз погоды спб ухудшение погодных условий


 

Новости партнеров
Жители Германии высмеяли главу МИД Бербок за угрозы в адрес России: «Путин спрятался в подвале и дрожит»
Жители Германии высмеяли главу МИД Бербок за угрозы в адрес России: «Путин спрятался в подвале и дрожит»
Охтинский мыс ждет туристов
Охтинский мыс ждет туристов
Петербургские чиновники игнорируют указ Путина о решении проблемы с повышением рождаемости в стране
Петербургские чиновники игнорируют указ Путина о решении проблемы с повышением рождаемости в стране
Сбежавший из России Моргенштерн решил избавиться от дорогостоящего имущества
Сбежавший из России Моргенштерн решил избавиться от дорогостоящего имущества
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцев предупредили об ухудшении погоды в понедельник
Прокуратура проверит сервис «Самокат», курьеров которого оставили ...
За работу в новогодние каникулы медикам сделают выплаты по двойному тарифу
Клуб «Ласточка» в Петербурге опечатали во время концерта из-за ...
Прохожие нашли без сознания тренера по плаванию на остановке в Петербурге
У Нового Оккервиля в овраге лежит маршрутка
На Парашютной ночью поймали пьяного водителя
Мигранта тяжело ранили ножом на овощебазе на Софийской улице