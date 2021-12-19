В понедельник в Петербурге похолодает до – 11 градусов

В понедельник в Петербурге похолодает до – 11 градусов
Зима в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В первый день рабочей недели в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Временами будет идти небольшой снег. Местами ожидается слабая метель. Ветер северо-восточный, северный умеренный, местами порывы будут доходить до сильного.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в течение суток составит -9…-11 градусов.

На дорогах ожидается гололедица, местами сильная, поэтому водителям следует соблюдать осторожность. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что атмосферный фронт затянет небо в Петербурге облаками и принесет ледяные дожди. 12 декабря Северная столица останется под властью атмосферного фронта.

гололедица погода холода


 

Новости партнеров
Садальский высмеял попытки «старух» омолодиться: «Дуры, детей бы постеснялись»
Садальский высмеял попытки «старух» омолодиться: «Дуры, детей бы постеснялись»
Жители Германии высмеяли главу МИД Бербок за угрозы в адрес России: «Путин спрятался в подвале и дрожит»
Жители Германии высмеяли главу МИД Бербок за угрозы в адрес России: «Путин спрятался в подвале и дрожит»
Год Водяного Тигра: лучшие цвета одежды для празднования Нового года
Год Водяного Тигра: лучшие цвета одежды для празднования Нового года
На Беглова обрушилась атака, которой может позавидовать Яковлев
На Беглова обрушилась атака, которой может позавидовать Яковлев
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В понедельник в Петербурге похолодает до – 11 градусов
Стало известно о состоянии госпитализированного с ожогами младенца
Кинокомпозитор Алексей Карпов умер от коронавируса
В Ленобласти еще 357 человек заразились коронавирусом
В аэропорту Пулково в воскресенье задержали пять самолетов
В Петербурге зафиксировано 1955 новых случаев коронавируса
Петербуржцев ждут снег и гололедица из-за уходящего циклона «Нео»
На Московском проспекте 25 спасателей тушат пожар в трехэтажном здании