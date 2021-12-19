Суд арестовал мужа кассирши, укравшей из банка 23 млн рублей

Супруга кассирши банка в Ачинске, укравшей почти 23 млн рублей, арестовали по подозрению в причастности к преступлению.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, следствие продолжает расследование резонансного уголовного дела о присвоении кассиршей крупной суммы, принадлежавшей банку. Удалось установить, что к краже причастен 30-летний муж женщины. Сегодня его заключили под стражу, он пробудет в СИЗО до 7 февраля следующего года, передает ТАСС.

Напомним, 30-летняя кассирша украла 15 миллионов рублей, 49,5 тысячи долларов (около 3,6 миллиона рублей) и 49,2 тысячи евро (около 4 миллионов рублей), а затем скрылась. Спустя некоторое время она сама пришла в полицию после разговора с матерью, которая убедила ее сдаться. Подозреваемая арестована.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что кассирша из Ачинска, укравшая из банка 23 млн рублей, сама пришла в полицию.