Первое в мире СМС продадут на аукционе за 225 тысяч долларов

Первое в мире СМС с поздравлением с рождеством было отправлено 3 декабря 1992 года. Фото: unsplash

Первое в мире СМС с поздравлением с рождеством было отправлено 3 декабря 1992 года. Фото: unsplash

Первое в мире СМС-сообщение продадут с молотка за 225 тысяч долларов. Вырученные средства пойдут на благотворительность.

Как сообщает LAD Bible, британский сотовый оператор Vodafone выставит на аукцион виртуальную реплику простого текстового сообщения с текстом Merry Christmas (С Рождеством) в виде NFT.

Средства с продажи СМС-сообщения направят организации The UN Refugee Agency, занимающейся оказанием помощи беженцам, в качестве благотворительности.

Первое в мире СМС с поздравлением с рождеством было отправлено 3 декабря 1992 года. Его отослал работник компании Sema Group Telecoms, которая занималась разработками по заказу Vodafone. Текстовое послание с компьютера пришло на мобильный телефон директора Vodafone Ричарда Джарвиса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что первое прижизненное издание «Руслана и Людмилы» продадут в Петербурге.