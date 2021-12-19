В центре Петербурга 27 зданий подключили к временному трубопроводу

Теперь в 27 домах будет всегда тепло. Фото: пресс-служба "Теплосети"

Теперь в 27 домах будет всегда тепло. Фото: пресс-служба "Теплосети"

В Центральном районе Петербурга специалисты установили новую систему теплоснабжения. На Мытнинской улице появился временный трубопровод, который повысит качество подачи горячей воды и тепла в 27 зданиях города.

Специалисты смонтировали и подключили более 150 метров временного трубопровода на участке по Мытнинской улице между 9-й и 10-й Советскими улицами.

Как сообщили в пресс-службе «Теплосети», новая схема повысит качество подачи горячей воды и тепла в 27 зданиях города.

В мае 2022 года на данном участке планируют произвести реконструкцию тепловых сетей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в воскресенье вечером в Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Начиная с 22-24 часов, местами ожидается усиление северо-восточного, северного ветра до 15 метров в секунду. Горожанам стоит быть внимательнее и осторожнее.