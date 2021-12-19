В Петербурге ожидается усиление ветра вечером 19 декабря

В Петербурге ожидается усиление ветра вечером 19 декабря
Пешеходам и автомобилистам стоит быть внимательнее. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Спасатели предупредили жителей Северной столицы об ухудшении погодных условий вечером в воскресенье, 19 декабря.

Так, начиная с 22-24 часов, местами ожидается усиление северо-восточного, северного ветра до 15 метров в секунду.

Горожанам стоит быть внимательнее и осторожнее. Важно держаться подальше от хлипких конструкций и деревьев. Стоит парковать автомобиль в безопасных местах, чтобы на него ничего не упало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что неблагоприятная погода ожидается в Петербурге и в понедельник, 20 декабря. По данным синоптиков, пройдет умеренный снег, а в отдельных районах может быть и метель. Кроме того, на дорогах обещают гололедицу. Кроме того, в городе будет дуть сильный ветер, его порывы могут достигать 15 метров в секунду. Температура воздуха опустится до минус 11 градусов.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб ухудшение погодных условий


 

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