Спасатели тушат заброшенное здание на улице Профессора Ивашенцова

Спасатели тушат заброшенное здание на улице Профессора Ивашенцова
Пожар случился на улице Профессора Ивашенцова. Фото: скриншот google карты

На улице Профессора Ивашенцова горит заброшенное здание. На месте работают спасатели.

Возгорание случилось вечером воскресенья, 19 декабря. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Пожар на ул. Профессора Ивашенцева д.5. Горит заброшенное здание», — написал втор записи.

На фотографиях видно, что к месту происшествия прибыли спасатели на трех спецмашинах. Здание окутали клубы черного дыма. Причины появления огня выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в квартире на улице Дмитрова почти час полыхала квартира. В трехкомнатной отдельной квартире, в комнате площадью 10 квадратных метров горела обстановка на площади 3 «квадратов». В 21:53 огонь ликвидировали. В результате пожара пострадала женщина, ее госпитализировали в лечебное учреждение.

новости СПб пожар


 

Новости партнеров
Сбежавший из России Моргенштерн решил избавиться от дорогостоящего имущества
Сбежавший из России Моргенштерн решил избавиться от дорогостоящего имущества
«Ледниковый период» завершился без Тарасовой: Авербух расплакался, заговорив о больном тренере
«Ледниковый период» завершился без Тарасовой: Авербух расплакался, заговорив о больном тренере
У бывшего завода
У бывшего завода "Форд" в Ленобласти появился новый собственник
«Она — ремесленник»: Вику Цыганову со скандалом выгнали из шоу «Суперстар! Возвращение»
«Она — ремесленник»: Вику Цыганову со скандалом выгнали из шоу «Суперстар! Возвращение»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Спасатели тушат заброшенное здание на улице Профессора Ивашенцова
В квартире на Дмитрова почти час полыхала квартира, пострадала женщина
В центре Петербурга 27 зданий подключили к временному трубопроводу
В Петербурге ожидается усиление ветра вечером 19 декабря
Спасатели больше часа тушили трехэтажный дом на улице Шарова
В Пулково задержали четыре авиарейса в воскресенье вечером
Гинцбург раскрыл сроки исследования препарата от осложнений после COVID
Песков: Путина гнетет высокая смертность от коронавируса