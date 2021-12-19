Спасатели тушат заброшенное здание на улице Профессора Ивашенцова

На улице Профессора Ивашенцова горит заброшенное здание. На месте работают спасатели.

Возгорание случилось вечером воскресенья, 19 декабря. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Пожар на ул. Профессора Ивашенцева д.5. Горит заброшенное здание», — написал втор записи.

На фотографиях видно, что к месту происшествия прибыли спасатели на трех спецмашинах. Здание окутали клубы черного дыма. Причины появления огня выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в квартире на улице Дмитрова почти час полыхала квартира. В трехкомнатной отдельной квартире, в комнате площадью 10 квадратных метров горела обстановка на площади 3 «квадратов». В 21:53 огонь ликвидировали. В результате пожара пострадала женщина, ее госпитализировали в лечебное учреждение.