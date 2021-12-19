В квартире на Дмитрова почти час полыхала квартира, пострадала женщина

Пожар случился в доме на улице Дмитрова. Фото: скриншот "Яндекс.Панорамы"

Пожар случился в доме на улице Дмитрова. Фото: скриншот "Яндекс.Панорамы"

Во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар. Огонь охватил трехэтажный дом.

Возгорание случилось в воскресенье, 19 декабря, по адресу: улица Димитрова, дом 16 корпус 3. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 21:10.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, в трехкомнатной отдельной квартире, в комнате площадью 10 квадратных метров горела обстановка на площади 3 «квадратов».

В 21:53 огонь ликвидировали. В результате пожара пострадала женщина, ее госпитализировали в лечебное учреждение.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 4 единицы техники и 20 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели больше часа тушили трехэтажный дом на улице Шарова. В жилом доме размером 8х20 метров горела обшивка дымохода на площади 20 квадратных метров.