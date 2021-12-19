Спасатели больше часа тушили трехэтажный дом на улице Шарова

В Приморском районе Петербурга произошел пожар. Огонь охватил трехэтажный дом.

Возгорание случилось в воскресенье, 19 декабря, по адресу: улица Шарова, дом 4. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 19:55.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, в жилом доме размером 8х20 метров горела обшивка дымохода на площади 20 квадратных метров.

В 21:10 пожар ликвидирован. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 4 единицы техники и 20 человек личного состава.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после возгорания на Московском проспекте нашли пожарного, провалившегося в проем. На втором этаже неэксплуатированного здания проводилась разведка. Так обнаружили мужчину, провалившегося в технологический проем глубиной 1,5 метра. Спасателя отправили в лечебное учреждение.