В Пулково в понедельник задержали пять авиарейсов

В первый день рабочей недели в петербургском аэропорту Пулково задержали пять авиарейсов. Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Уфы, Магнитогорска, Ханты-Мансийска, Липецка и Белгорода.

В понедельник, 20 декабря, первым задержали рейс до Уфы. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 1:45, однако время вылета сдвинули на 2:15. Далее с опозданием вылетит рейс до Магнитогорска. Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 2:40 но это произойдет не раньше 4:50.

Как сообщили на сайте аэровокзала, также задерживают еще один рейс до Ханты-Мансийска. Самолет должен был улететь в 3:35, но по факту ждать придется до 4:00. Вылет рейса до Липецка перенесли с 8:55 на 9:45. Самолет до Белгорода должен был вылететь из Пулково в 11:00, но отправится по указанному маршруту в 12:55.

Причины задержек не указываются. Все остальные рейсы, судя по информации воздушной гавани, вылетят в назначенное время. Позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или по другим причинам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково пресекли попытку иностранца незаконно пересечь границу России по паспорту своего брата-близнеца.