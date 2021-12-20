Правительство Петербурга держит на контроле ситуацию с задолженностями сотрудникам Метростроя

По поручение прокурора Виктора Мельника в Санкт-Петербурге разрабатывают план по погашению задолженности сотрудникам Метростроя, который был признан банкротом.

Прокуратура Петербург занимается ситуацией бывших метростроевцев, которые не получили зарплату за последнее время в обанкротившейся компании. Петербуржцам была предоставлена возможность задать все интересующие вопросы Мельнику в рамках видеоконференцсвязи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

В процессе беседы прокурор города заявил, что в Смольном разработали план погашения задолженностей перед сотрудниками. Кроме того, в реализации примут участие ОАО «Метрострой» и АО «Метрострой Северной Столицы». Отмечается, что ведомство каждый день ведет надзорное сопровождение по обеспечению реализации поручения.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что власти Петербурга согласовали «дорожную карту» по погашению долгов экс-работникам «Метростроя», признанного банкротом.