Смольный представил «дорожную карту» по погашению долгов экс-работникам «Метростроя»

Смольный представил «дорожную карту» по погашению долгов экс-работникам «Метростроя»
Существенная часть долгов будет переведена на карты работников до конца года. Фото: "Метрострой"

Власти Петербурга согласовали «дорожную карту» по погашению долгов работникам старого «Метростроя», признанного банкротом. Документом предлагается три сценария развития ситуации.

Так, первый сценарий предполагает, что существенная часть долгов будет переведена на карты работников до конца года, когда ОАО «Метрострой» получит средства за аренду оборудования для строительства метро от АО «Метрострой Северной Столицы».

Как сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры, последующие сценарии были разработаны на случай, если реализация основного плана будет невозможна. Второй предполагает продажу имущества «Метростроя», что растянется до лета 2022 года. Третий – судебная тяжба по деньгам за непринятые работы. Это займет год.

Напомним, компания, став несостоятельной, не смогла заплатить сотрудникам премии за сентябрь, зарплату с 1 по 11 октября, а также компенсации за отпуск.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в «Метрострой Северной столицы» перешли 72% сотрудников банкрота-«Метростроя».

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