Петербургского ученого-физика Игоря Грехова наградили премией в 1 млн рублей

Советского и российского ученого-физика Игоря Грехова наградили почетным дипломом за выдающийся вклад в развитие электроэнергетики «Глобальная энергия».

Игорь Грехов является специалистом в области мощной полупроводниковой электроники и импульсивной техники. В понедельник, 20 декабря, физик получил почетный диплом и награду в виде премии в 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Игорь Грехов написал 4 книги, более шестисот научных публикаций и двухсот патентов, в 1960-е и 1970-е годы стал одним из создателей новой отрасли промышленности — силового полупроводникового приборостроения. Его развитие позволило снизить энергоемкость ряда отраслей экономики.

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