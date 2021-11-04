Букеровская премия-2021 досталась южноафриканскому писателю Дэймону Гэлгуту

Южноафриканский писатель Дэймон Гэлгут получил Букеровскую премию 2021 года за роман «Обещание», который посвящен белой семье, живущей в Южной Африке. Гэлгута номинируют на премию уже в третий раз.

Писатель Дэймон Гэлгут посвятил полученную Букеровскую премию всем авторам африканского континента. Об этом сообщает ТАСС. На пресс-конференции писатель выразил свои эмоции и поделился мнением о выигранной награде.

«Потребовалось много времени, чтобы оказаться здесь, и теперь, когда это произошло, я вроде как чувствую, что не должен быть здесь. Эта премия могла так же легко достаться любому из других замечательных, талантливых людей в этом списке, а также еще нескольким, которых здесь нет», — заявил Дэймон Гэлгут.

В список Букеровской премии уже попадали два роман писателя, среди которых «Добрый доктор» и «В незнакомой комнате». В этот раз в качестве награды писателю вручили 50 тысяч фунтов стерлингов, что составляет почти пять миллионов рублей.

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