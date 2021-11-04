Награды театральной премии «Золотой Софит» вручили в ТЮЗе

В Петербурге в Театре юного зрителя имени А.А Брянцева на этой неделе прошло награждение лауреаты высшей театральной премии Петербурга «Золотой софит». Награды получили Елизавета Боярская, Игорь Иванов, Станислав Никольский и еще несколько актеров.

Церемония награждения премии «Золотой софит» состоялась в 17 раз. Победители определялись тайным голосованием номинационного совета премии, оргкомитета и бюро правления Санкт‑Петербургского отделения СТД РФ (ВТО), об этом сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

«Специальные призы экспертного совета получили Елизавета Боярская, Игорь Иванов, Станислав Никольский, Олег Рязанцев, Евгений Санников, Екатерина Тарасова, Игорь Черневич за безупречное единство стиля в ансамбле уникальных актерских индивидуальностей», — сообщает пресс-служба.

Лучшим драматическим спектаклем малой формы стал «Товарищ Кисляков» в Александринском театре, а большой формы — «Братья Карамазовы» в Театре Европы. Среди оперного балета отличилась «Снегурочка» в Мариинском театре. В театре кукол победил спектакль «Вафельное сердце» в театре под названием «Кукольный формат».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что наступил День народного единства, который пройдет в Петербурге в онлайн-формате. Жителей города приглашают на специальное четырехчасовое путешествие в сети.