Михаил Пиотровский получил Демидовскую премию

Михаил Пиотровский получил Демидовскую премию
Михаил Пиотровский получил Демидовскую премию. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Глава Государственного Эрмитажа в Петербурге Михаил Пиотровский стал обладателем одной из самых престижных российских наград для учёных, — Демидовской премии.

За выдающийся вклад в развитие мировой науки в области востоковедения и сохранение мирового научного наследия Пиотровский был награжден специальной премией. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме Пиотровского лауреатами премии в этом году стали академик РАН Радий Илькаев. Он занимался развитием ядерной физики. Также были награждены академики РАН Юрий Молин и Анатолий Бучаченко, сделавшие большой вклад в создание спиновой химии. Победители Демидовской премии определялись опросом среди учёных и пятью комиссиями.

Каждый лауреат получил диплом, золотую медаль в уникальном малахитовом футляре-шкатулке и денежный приз.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что российского ученого-физика Игоря Грехова наградили почетным дипломом за выдающийся вклад в развитие электроэнергетики «Глобальная энергия».

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