Эксперты спрогнозировали экономическую ситуацию в России на 2022 год

Ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников, доктор экономических наук Игорь Николаев и научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг заключили, что в 2022 году нефть будет стоить примерно 70-75 долларов за баррель, что будет комфортно российскому рублю.

Отечественная экономика в 2021 году начала восстанавливаться, а бюджет вернулся к профициту, но в тоже время ускоряющаяся инфляция обрушила доходы и пенсии отдельных взятых семей. Жители России часто берут кредиты. О противоречии рассказали эксперты и сделали прогноз на «круглом столе» «МК» в онлайн- формате.

По мнению Игоря Николаева, статистически экономика восстановилась, но последствия пандемии не преодолены. Инфляция разогналась до 8% с лишним.

«Вряд ли в будущем году доллар будет дороже 80 рублей, а евро — выше 90 рублей. За курс рубля к доллару и евро не стоит беспокоиться, поскольку цены на нефть и газ еще какое-то время будут оставаться высокими. Это сулит России большие долларовые и, в целом, валютные поступления», — отметил Николаев.

Гринберг в свою очередь считает, что мнение западных аналитиков о замене газа, нефти и угля возобновляемыми источниками несколько далеко от истины. Рубль укрепится, поэтому ситуация не изменится.

Также Никита Масленников подчеркнул, что с нефтью ситуация остается более менее нормальной. Главная задача монетарных властей, по его мнению, на настоящий момент, — это исключить повышенную волатильность курса национальной валюты, то есть не допустить, чтобы рубль с 72 поднялся к 77 в случае введение санкций.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 16 декабря, главы государств и правительств Евросоюза на саммите приняли решение продлить экономические санкции против России еще на полгода.