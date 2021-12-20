В аэропорту Пулково раскрыли кражу брендовых часов

Полиция нашла брендовые часы, которые пропали у пассажира в аэропорту Пулково во время досмотра. Предполагаемого преступника поймали в Махачкале.

Как сообщили в пресс-служба УТ МВД по Северо-Западу, пассажир, летевший из Петербурга в Москву, потерял дорогостоящие часы на пункты предполетного досмотра. Ущерб он оценил в 60 тысяч рублей.

На месте происшествия часов не нашли, равно как и в столе находок. Оказалось, что к краже аксессуара причастен 34-летний мужчина с Северного Кавказа.

Во время досмотра он заметил в контейнере для вещей забытые часы, а после присвоил их себе. Его задержали по прибытии в аэропорт Махачкалы. Пропавшую вещь обнаружили в рюкзаке.

Возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемый под обязательством о явке. Часы изъяли, вскоре их передадут владельцу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что учительница из Петербурга заявила в полицию на представительницу кочевого народа за кражу с гаданием.