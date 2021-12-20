В аэропорту Пулково раскрыли кражу брендовых часов

В аэропорту Пулково раскрыли кражу брендовых часов
Кража произошла в Пулково. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Полиция нашла брендовые часы, которые пропали у пассажира в аэропорту Пулково во время досмотра. Предполагаемого преступника поймали в Махачкале.

Как сообщили в пресс-служба УТ МВД по Северо-Западу, пассажир, летевший из Петербурга в Москву, потерял дорогостоящие часы на пункты предполетного досмотра. Ущерб он оценил в 60 тысяч рублей.

На месте происшествия часов не нашли, равно как и в столе находок. Оказалось, что к краже аксессуара причастен 34-летний мужчина с Северного Кавказа.

Во время досмотра он заметил в контейнере для вещей забытые часы, а после присвоил их себе. Его задержали по прибытии в аэропорт Махачкалы. Пропавшую вещь обнаружили в рюкзаке.

Возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемый под обязательством о явке. Часы изъяли, вскоре их передадут владельцу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что учительница из Петербурга заявила в полицию на представительницу кочевого народа за кражу с гаданием.

кража махачкала новости СПб пулково часы


 

Новости партнеров
Садальский высмеял попытки «старух» омолодиться: «Дуры, детей бы постеснялись»
Садальский высмеял попытки «старух» омолодиться: «Дуры, детей бы постеснялись»
Моргенштерн обратился к «серьезным дяденькам», обвиняющим рэпера ради пиара
Моргенштерн обратился к «серьезным дяденькам», обвиняющим рэпера ради пиара
Что ждет Россию в 2022 году: победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими сделал свой прогноз
Что ждет Россию в 2022 году: победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими сделал свой прогноз
«Ледниковый период» завершился без Тарасовой: Авербух расплакался, заговорив о больном тренере
«Ледниковый период» завершился без Тарасовой: Авербух расплакался, заговорив о больном тренере
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В аэропорту Пулково раскрыли кражу брендовых часов
Учительница из Петербурга заявила в полицию на представительницу кочевого ...
По пути в Петербург самолет экстренно сел из-за сердечного приступа у пассажирки
Законопроект о новогодних выплатах российским пенсионерам отправлен в Кабмин
Пограничники поймали на границе с Финляндией четырех латиноамериканцев
На Миллионной улице пожар тушили 17 спасателей
Врач рассказал о влиянии вакцинации на появление новых штаммов COVID-19
Стало известно, на сколько увеличат пенсии в 2022 году