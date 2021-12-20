Учительница из Петербурга заявила в полицию на представительницу кочевого народа за кражу с гаданием

Во время общения с подозреваемой потерпевшая уверена, что была введена в гипнотический транс. Фото: pixabay.com

Во время общения с подозреваемой потерпевшая уверена, что была введена в гипнотический транс. Фото: pixabay.com

Потерпевшая не помнит, как лишилась двух золотых колец и пяти тысяч рублей и поэтому уверена, что подозреваемая ее загипнотизировала.

1 октября этого года в полицию Красносельского района обратилась 38-летняя женщина, работающая школьным педагогом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу. По словам заявительницы, ее обокрала цыганка у дома 39 по проспекту Ленина, которая предложила ей погадать. Во время общения потерпевшая уверена, что была введена в гипнотический транс и лишилась пары золотых колец и пяти тыс. рублей.

Само происшествие с гаданием случилось летом, но точно, когда именно учитель не помнит. Но женщина решила все-таки обратится в полицию, несмотря на то, что проло несколько месяцев.

Представительница кочевого народа задержана в порядке статьи 91 УПК РФ, полицией Красносельского района Петербурга возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемой оказалась 44-летняя жительница Псковской области, правоохранители устанавливают другие эпизоды ее противоправной деятельности.

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