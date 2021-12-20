Петербургская пенсионерка перевела лжеброкерам 310 тыс. рублей

Петербургская пенсионерка перевела лжеброкерам 310 тыс. рублей
Телефонные мошенники представились брокерами и предложили вложить свои средства в инвестиционные проекты. Фото: pixabay.com

Как стало известно gazeta.spb.ru, 19 декабря в 23:33 в отделение полиции обратилась жительница Петербурга 1947 года рождения, проживающая по улице Колпинская, дом 19, ставшая жертвой мошенников. По ее словам, 11 декабря ей позвонили некие лица, которые представились брокерами и предложили вложить свои средства в инвестиционные проекты.

Женщина согласилась и перевела на предоставленные счета деньги на сумму 310 тыс. рублей. Полиция по Невскому району Петербурга возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, оперативники Фрунзенского района задержали в момент инсценировки с целью кражи профессиональных «ломщиков». Мужчины, действовавшие в сговоре, обманом заставляли жертву передать им деньги якобы для пересчета и «заламывали» купюры при возврате их владельцу. В результате чего позже обнаруживалась крупная недостача денежных средств.

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