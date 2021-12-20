Сотрудники угрозыска Петербурга задержали профессиональных «ломщиков» с поличным

Двое подозреваемых пойманы при попытке ограбления 54-летнего мужчины, который сразу после инсценировки не досчитался 46 тысяч рублей.

25 ноября этого года в полицию Фрунзенского района поступило обращение от 70-летнего петербуржца, сообшает пресс-служба ГУ МВД Петербурга. По словам пенсионера, он снял пенсию в банкомате и по дороге домой у дома 30 по Альпийскому переулку неизвестный обронил рядом с ним полиэтиленовый сверток с денежными купюрами. Мужчина предложил поделить денежные средства, пенсионер отказался.

К ним подбежал второй и заявил о потере денег и потребовал вывернуть карманы, сказал, что свои деньги сможет опознать. Пенсионер отдал свою пенсию на проверку, а когда получил ее назад после пересчета в отсутствие незнакомцев, не досчитался 10 тыс. рублей. Незнакомец, оказавшийся профессиональным «ломщиком» во время пересчета средств «заломил» несколько купюр и похитил их. По факту кражи полицией было возбуждено уголовное дело.

Оперативниками уголовного розыска были установлены личности подозреваемых, а также автомобиль, на котором они передвигались. За ними было установлено наблюдение. Во время очередной инсценировки на улице Брянцева в Калининском районе подозреваемых задержали.

В этот раз жертвой мог стать 54-летний мужчина, снявший в банкомате деньги и чуть не лишившийся 46 тыс. рублей.

Задержанными стали 53-летний житель Кировского района Петербурга и 49-летний житель Соснового Бора ранее неоднократно судимые. По факту полиция возбудила уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).

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