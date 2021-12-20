«Аня сильно влюбилась»: что заставило кассиршу из Ачинска украсть 23 млн рублей

Укравшая 23 млн рублей кассирша банка в Ачинске Анна Григорьева могла пойти на такой шаг из-за любовника, считает знакомая женщины.

По ее словам, «Аня думает сердцем» — она слишком доверчива и, вероятно, стала марионеткой в руках мужчины, сообщает «Московский комсомолец».

«У меня есть cвоя версия… Аня сильно влюбилась. Любовник мог наплести ей, что ему грозит опасность и нужны деньги. А Анечка повелась на это», — считает знакомая кассирши.

В Ачинске женщина украла 23 миллиона рублей из банка, где работала кассиршей, а затем сама пришла в полицию. Руководитель банка обратился в полицию с сообщением о хищении 15 млн рублей, 49,5 тысячи долларов (около 3,6 миллиона рублей) и 49,2 тысячи евро (около 4 миллионов рублей). Правоохранители выяснили, что к краже причастна 30-летняя кассир банка. В этот же день мать подозреваемой заявила в полицию о пропаже дочери. Было возбуждено уголовное дело по статье о присвоении или растрате. Сейчас женщина находится под арестом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге пенсионерка перевела мошенникам почти полмиллиона рублей.